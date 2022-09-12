10' Rodrigues | 36' Bakasetas pen.
STAT: Yeni Adana Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 21.30
YAYIN: beIN Sports 1
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ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stamboıli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre
YEDEKLER: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Semih, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Gulbrandsen, Britt Assombalonga, Dzyuba
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut, Gomez
YEDEKLER: Taha, Denswil, Siopis, Naci, Doğucan, Hamsik, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Abdülkadir Ömür, Emrehan
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.
Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
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