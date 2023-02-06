Türkiye, son dakika deprem haberleriyle güne uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe de hissedilen deprem Adana'da da hissedildi. Ölülerin ve yaralıları isimleri merak edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem son durum açıklamasında bulundu. Oktay, Adana'da ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısını açıkladı. İşte, Adana deprem son durum ve ölü, yaralı sayıları....