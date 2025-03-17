İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
Adana'da, 29 yaşındaki İbrahim Y., sattığı güvercin dolabının ücretini ödemeyen 27 yaşındaki kuzeni Yakup Yılmaz'ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Yılmaz hayatını kaybederken olay yerinden kaçan İbrahim Y., jandarmaya teslim oldu
Adana'da olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Y. (29), bir hafta önce kuzeni Yakup Yılmaz'a (27) sattığı güvercin dolabının ücretini alamayınca ikili arasında husumet başladı.
SOKAKTA SİLAHIYLA ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre sosyal medya üzerinden küfürleştiği öne sürülen kuzenlerden İbrahim Y., kahvaltı için gittiği ablasının evinden çıkan Yılmaz'a sokak ortasında tabancayla ateş açtı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDIKuzeni tarafından öldürülen Yakup Yılmaz, 27 yaşındaydı.
Silahtan çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Yılmaz, kanlar içinde eve sığındı. Şüpheli İbrahim Y. ise olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Evdekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
Cinayet şüphelisi İbrahim Y., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. İbrahim Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.