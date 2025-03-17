Adana'da olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Y. (29), bir hafta önce kuzeni Yakup Yılmaz'a (27) sattığı güvercin dolabının ücretini alamayınca ikili arasında husumet başladı.

DHA'daki habere göre sosyal medya üzerinden küfürleştiği öne sürülen kuzenlerden İbrahim Y., kahvaltı için gittiği ablasının evinden çıkan Yılmaz'a sokak ortasında tabancayla ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kuzeni tarafından öldürülen Yakup Yılmaz, 27 yaşındaydı.

Silahtan çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Yılmaz, kanlar içinde eve sığındı. Şüpheli İbrahim Y. ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evdekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Cinayet şüphelisi İbrahim Y., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. İbrahim Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.