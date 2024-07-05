Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kızını 39, torununu 49 bıçak darbesiyle öldüren damadına ağırlaştırılmış müebbet istendi: Çocuğuna kıyan yaşamasın

        ADANA'da, eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Suna'yı (16) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Cem Suna (47) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızını 39, torununu 49 bıçak darbesiyle öldüren damadına ağırlaştırılmış müebbet istendi: Çocuğuna kıyan yaşamasın
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da, eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Suna’yı (16) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Cem Suna (47) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmaya katılan Deniz Suna’nın annesi Neriman Toker (64), “İnsana, çocuğuna kıyan yaşamasın. Onun nefes alması normal değil” dedi.

        Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde 10 katlı apartmanın 9’uncu katındaki dairede, 19 Ağustos 2023’te emekli Cem Suna ile eşi Deniz Suna ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından bıçakla kendine zarar verdi. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese gelen polis, daireye girdiğinde, aileyi kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibini çağırdı. Yapılan kontrolde Deniz Suna ile oğlu Alperen’in öldüğü belirlendi. Yaralı Cem Suna ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 yıllık eşi Deniz Suna’yı 39, oğlu Alperen’i ise 49 bıçak darbesiyle öldürdüğü, kendisinde de 26 bıçak yarası bulunan Cem Suna, tedavisinin ardından taburcu edilip, 4 Eylül 2023’te tutuklandı.

        ‘ÇOCUKLARIM İÇİN ADALET İSTİYORUM’

        “Olay günü iş yerinden eve geldim, eşim ve oğlumla bir süre balkonda oturduktan sonra içeri geçtik. Ben kanepede uyumuşum. Uyandığımda kendimi hastanede buldum. Evde yaşanan olaydan haberim yok. Eşimi ve oğlumu ben öldürmedim” diyerek kendini savunan Cem Suna hakkında, Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme’ ve ‘Alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Cem Suna’nın katılmadığı son duruşmada, Deniz Suna’nın annesi Neriman, babası Mehmet Servet Toker, kız kardeşi Duygu İşler ile tarafların avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, Cem Suna’nın, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Deniz Suna’nın annesi Neriman Toker, “Sanık, kızım ve torunumu sadistçe öldürmüştür. Çocuklarım için adalet istiyorum” diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti.

        ‘FARKLI AYAK İZLERİ MEVCUT’

        Sanık avukatı ise Cem Suna’nın, olay gününe dair hiçbir şey hatırlamadığını savunarak, “Olay yerinde farklı ayak izleri mevcuttur. Müvekkilin köpeği kapalı bir yerdeyken, olay yerine nasıl gittiği yeterince araştırılmamıştır. Sanık suçsuzdur. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyoruz” dedi.

        Mahkeme heyeti, Suna’nın tutukluluk halinin devamına karar verip, karar için taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

        ‘SADECE YÜZÜNÜ KORUYABİLMİŞ’

        Duruşmanın ardından konuşan anne Neriman Toker, yaşadığı acıyı unutamadığını belirterek, “Çocuklarımı çok kötü bir halde buldum. Şüpheli, sesleri duyulmasın diye 5 metrelik holde sıkıştırıp, canice her yerlerinden bıçaklamış. Sadece yüzünü koruyabilmiş. Kızımın ve torunumun her yerini delik deşik etmiş. Yaralı kalsın diye değil, ölsün diye yapmış. Kızımda 39, Alperen’imde 49 bıçak darbesi vardı. Torunum, hayalleri olan bir çocuktu. Melek gibi bir çocuktu. O meleğimi yok etti. Onları bir daha göremeyeceğim için her gün ağlıyorum. Hayat, onlar olmadan cehennem gibi geçiyor. Ne gülebiliyoruz ne ağlayabiliyoruz. Mezarına gidip ağlıyorum. Onu bana verseler, ben de aynısını yapmak isterdim. İnsana kıyan, çocuğuna kıyan yaşamasın. Onun nefes alması normal değil. İdam edilsin” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        İran'da seçimin ikinci turu başladı

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis ist...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis ist...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Adana'da silah kaçakçılığı şüphelisi operasyonla yakalandı
        Adana'da silah kaçakçılığı şüphelisi operasyonla yakalandı
        Adana'da motosikletli yunus timi bir motosikletliyle çarpıştı 3 kişi yarala...
        Adana'da motosikletli yunus timi bir motosikletliyle çarpıştı 3 kişi yarala...
        Çatışmanın ortasında kalıp vurularak öldü, balkonda oturan kadın da elinden...
        Çatışmanın ortasında kalıp vurularak öldü, balkonda oturan kadın da elinden...
        Adana'da silahlı kavganın ortasında kalan kişi yaşamını yitirdi
        Adana'da silahlı kavganın ortasında kalan kişi yaşamını yitirdi