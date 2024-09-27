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        Apartman sakininin tabancayla vurup felç bıraktığı görevli, siteden 7.5 milyon TL tazminat almaya hak kazandı

        ADANA'da tartıştığı apartman sakini Caner Şahin (31) tarafından tabancayla vurularak felç kalan apartman görevlisi Rıdvan Uçar (31), olayı 'iş kazası' olarak değerlendiren mahkeme tarafından 7.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:23 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:25
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        Apartman sakininin tabancayla vurup felç bıraktığı görevli, siteden 7.5 milyon TL tazminat almaya hak kazandı
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        ADANA'da tartıştığı apartman sakini Caner Şahin (31) tarafından tabancayla vurularak felç kalan apartman görevlisi Rıdvan Uçar (31), olayı 'iş kazası' olarak değerlendiren mahkeme tarafından 7.5 milyon TL tazminat almaya hak kazandı. Aradan geçen süreçte sitenin borcu faizleriyle 13 milyon TL'ye ulaştı. Daire başına 58 bin TL ödemeyle karşı karşıya kalan apartman sakinleri ise olayın kendileriyle bir ilgisinin olmadığını savunarak, karara tepki gösterdi.

        Olay, 29 Kasım 2019 tarihinde Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Caner Şahin, nişanlısına laf attığı gerekçesiyle apartman görevlisi Rıdvan Uçar ile tartıştı. Uçar tarafından darbedilen Şahin daha sonra evden aldığı tabancayla apartman görevlisini vurarak yaraladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uçar, felç kaldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Şahin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Uçar’a apartman yönetimi 50 bin TL tazminat vererek iş akdini feshetti. Uçar, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak sitede çalıştığı sırada vurulup felç kaldığını ve bunun bir iş kazası olduğunu iddia edip tazminat davası açtı. Mahkeme, siteyi 7.5 milyon TL tazminat ödemeye mahkum etti. Aradan geçen süreçte sitenin borcu faizleriyle 13 milyon TL'ye ulaştı. Daire başına 58 bin TL ceza tebliğ edildi. Apartman sakinleri faiziyle büyüyen bu cezayı e-Devlet'ten öğrendiklerini, avukatlarının davayı savsakladığı için bugüne kadar yeteri kadar bilgi alamadıklarını savundu.

        'BİZİM BİR GÜNAHIMIZ YOK Kİ'

        Site yöneticilerinden Kemal Mermer (65), iki kişinin arasında yaşanan olayın tüm apartman sakinlerine yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Mermer, "Apartman görevlimiz cam silerken düşse, araba çarpsa, kolu kesilse anlarız iş kazazı olduğunu ama bu sadece iki kişi arasında bir mesele. Bizim burada günahımız yok ki. Hala avukatı aracılığıyla haber gönderiyor, aylık bakıcı masrafının karşılanması için dava açacağını bildiriyor" dedi.

        Site sakinlerinden Çiğdem Gazarhan (47) ise "Biz kendisine destek olduk her şekilde ama döndü dolaştı olay bize geldi. Bize dava açmış. Bizim de hiç ilgilenenimiz olmamış. Aslında 7.5 milyon liraymış. Üstüne faiziyle 13 milyona kadar ulaştı. Ödeyecek durumda değiliz. Eşim asgari ücretle çalışıyor" diye konuştu.

        'ZEKATIMIZI HEP ONA VERDİK'

        Fatma Kaya (62) da "Millet ona elinden geldiğince yardımcı oldu. Zekatımızı, fitremizi hep ona verdik ama böyle yapacağını hiç tahmin etmedim. Benim eşim emekli. Karnımızı zor doyuruyoruz, nasıl ödeyeceğiz bu parayı?" ifadelerini kullandı.

        Muazzez Düzgün (58) ise "Ölmüş babamın emekli maaşıyla geçiniyoruz. Yatalak 90 yaşında annem var. Ben bu parayı hayatta ödeyemem. Bizim avukatımız bu işi takip etmedi. Biz bu kararı e-Devlet'ten öğrendik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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