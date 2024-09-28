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        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı; 'Görmedim' dedi

        ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın'a (56) çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mehmet Taşkın (73), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:25
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        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı; 'Görmedim' dedi
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        ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın’a (56) çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mehmet Taşkın (73), tutuklandı. Taşkın'ın sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim" dediği ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İlim Yolu Bulvarı'nda yürüyen Cennet Yalçın, yolun karşısına geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın’ın kullandığı, hızla ilerlediği öne sürülen otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekilerin yardımına koştuğu Cennet Yalçın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yalçın, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Taşkın ise gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Taşkın, sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra farkına vardım" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Taşkın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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