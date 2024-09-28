Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı; 'Görmedim' dedi

Çevredekilerin yardımına koştuğu Cennet Yalçın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yalçın, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Taşkın ise gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Taşkın, sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra farkına vardım" dedi.

ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın’a (56) çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mehmet Taşkın (73), tutuklandı. Taşkın'ın sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim" dediği ortaya çıktı.

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