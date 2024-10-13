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        Dünürünü sokak ortasında tabancayla öldürdü

        ADANA'nın Seyhan ilçesinde Nazmi Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 00:38 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:40
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        Dünürünü sokak ortasında tabancayla öldürdü
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        ADANA'nın Seyhan ilçesinde Nazmi Ç. (51), boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir T.'yi (47) sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldürdü. 

        Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Ç., boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir T. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazmi Ç., üzerindeki tabanca ile Abdulkadir T.'ye ateş etti. Başından vurulan Abdulkadir T. kanlar içerisinde yığılırken, dünürü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdulkadir T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazmi Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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