Tespih tutkunları son gününde Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na akın etti

ADANA’da 3’üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, son gününde de tespih tutkunları ve meraklılarını ağırladı. Tespihçi esnafı Mahsum Aslan, "Adanalılar olarak, böyle bir fuarı tespih camiasına kazandırdığımız için mutluyuz. Bugün son gün ve ilgi bizi memnun etti" dedi.

Adana’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, son gününde de tespih tutkunları ve meraklılarını ağırladı. Farklı modelleri ve doğal taşları görmek için gelen ziyaretçiler, beğendikleri tespihleri ve taşları satın aldı. Özenerek hazırlanan stantlarda tespihçiler, en değerli modellerini ziyaretçilerin ilgisine sundu.