Enişte cinayetinde yeniden yargılanan sanıklara 'haksız tahrik' indirimi

ADANA'da boşanma aşamasındaki Necmettin Çakmak'ı (41) duruşma çıkışı öldüren kayınbiraderi ile onun 3 yakını, itiraz üzerine yeniden yargılandıkları davada 'haksız tahrik’ indirimiyle 11 yıl 8'er ay ile 12 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Karara itiraz ettiklerini belirten Çakmak'ın kardeşi Metin Çakmak, "İtiraz sonucu cezalar, 11 yıl 8 aya indirildi. Bir insanın öldürmenin karşılığı 11-12 yıl mıdır? Bir insanın canı bu kadar mı ucuz? Adalet istiyoruz" dedi.

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan Necmettin Çakmak ile eşi Fatma Çakmak (40), anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. 28 Eylül 2023 tarihinde Fatma Çakmak'ın ağabeyi Mehmet Sıraç Yıldırım (43), duruşma çıkışı evine giden eniştesi Necmettin Çakmak ile Saydam Caddesi'nde karşılaştı. Yıldırım, yanındaki akrabaları Zeki Yıldırım (49), Mehmet Ekrem Yıldırım (48) ve Halit Yıldırım (22) ile birlikte eniştesini darbettikten sonra tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Necmettin Çakmak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobil ile kaçan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR DÜŞÜRÜLDÜ Sanıklar hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zeki Yıldırım, Halit Yıldırım ve Mehmet Ekrem Yıldırım'a 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan 17 yıl 6'şar, Mehmet Sıraç Yıldırım'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İtiraz sonrası Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilen karar, cinayetin 'tasarlayarak' işlenmediği kanaatiyle bozuldu. Yerel mahkeme, bu kez sanıklardan Zeki Yıldırım, Halit Yıldırım ve Mehmet Ekrem Yıldırım'a 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8'er ay, Mehmet Sıraç Yıldırım'a ise 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası verdi.