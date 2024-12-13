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        Adanaspor - Yeni Malatyaspor: 3-1

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Egemen SavranADANASPOR: Korcan Çelikay, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Donkor, Mehmet Feyzi Yıldırım, Turgay Philipp Gemicibaşı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:33 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:40
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        Adanaspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Egemen Savran

        ADANASPOR: Korcan Çelikay, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Donkor, Mehmet Feyzi Yıldırım, Turgay Philipp Gemicibaşı (Dk. 46 Harun Alpsoy), Yepie Yepie (Dk. 70 Doğukan Emeksiz), Dabo (Dk. 46 Bonke), Diakite, Ciss (Dk. 89 Burhan Tuzun), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Tapsoba)

        YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik, Erşan Yaşa (Dk. 81 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Ferhat Canlı (Dk. 78 Eray Şişman), Atakan Müjde (Dk. 86 Ömer Çağrı Ataş), Mehmet Güneş, Murat Şamil Güler (Dk. 78 Burak Efe Yaz), Furkan Söyler, Mert Miraç Altıntaş, Mehmet Emin Taştan (Dk. 78 Osman Katipoğlu)

        GOLLER: Dk. 63 (P) ve Dk. 75 (P) Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 65 Ciss (Adanaspor), Dk. 12 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 29 Mehmet Emin Taştan, Dk. 31 Erşan Yaşa, Dk. 55 Alperen Arslan, Dk. 62 Yiğit Ulaş, Dk. 81 Atakan Müjde, Dk. 83 Mehmet Güneş, Dk. 90+2 Ömer Çağrı Ataş (Yeni Malatyaspor)

        TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor’u 3-1 yendi.

        12'nci dakikada Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan Mehmet Taştan’ın çizgiye inerek çevirdiği top, Adanaspor savunmasından sekip Mehmet Güneş’e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

        36'ncı dakikada Adanasporlu Feyzi’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Dabo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi fakat gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

        62'nci dakikada Yeni Malatyaspor’da Yiğit’in ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonucu hakem Yasin Avcı, VAR’da pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

        63'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Feyzi Yıldırım, topu ağlara gönderdi: 1-1.

        65'inci dakikada Adanaspor’da Feyzi’nin sol kanattan çizgiye inerek çevirdiği topa Ciss penaltı noktasının önünde kafa vuruşu yaptı ve fileleri havalandırdı: 2-1

        75'inci dakikada Yeni Malatyaspor savunmasından Ferhat Canlı’nın eline çarpan top sonucu hakem Yasin Avcı, penaltıyı verdi.

        75'inci dakikada Adanaspor’da Feyzi Yıldırım, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

        Mücadele Adanaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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