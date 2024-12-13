Adanaspor - Yeni Malatyaspor: 3-1

65'inci dakikada Adanaspor’da Feyzi’nin sol kanattan çizgiye inerek çevirdiği topa Ciss penaltı noktasının önünde kafa vuruşu yaptı ve fileleri havalandırdı: 2-1

62'nci dakikada Yeni Malatyaspor’da Yiğit’in ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonucu hakem Yasin Avcı, VAR’da pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

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