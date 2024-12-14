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        Adana'daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:35
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        Adana'daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

        Kozan ilçesi Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkisindeki ormanda, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Kozan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 8 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 60 personel ile jandarma ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, saat 00.30 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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