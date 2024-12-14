Adana'daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü

Kozan ilçesi Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkisindeki ormanda, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Kozan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 8 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 60 personel ile jandarma ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, saat 00.30 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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