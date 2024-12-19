'Yol verme' tartışmasında doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı

ADANA’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen genel cerrah Op. Dr. Burak Yavuz’u, çıkan tartışmada kolundan bıçaklayarak yaralayan Eray K. (24) tutuklandı . Eray K.’nin ifadesinde “Geçmeye çalıştığında yayalara kırmızı ışık yanıyordu. Sonra arkamdan el hareketi yapıp, küfretti. Bir anlık sinirle bıçakladım” dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Toros Caddesi’nde meydana geldi. Kozan Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada otomobil sürücüsü Eray K., ise durmayıp, Yavuz’un geçmesine izin vermedi. Kendine yeşil ışık yandığını öne süren Yavuz, Eray K.’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine aracını durdurup, bıçakla inen Eray K., Yavuz ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Eray K., Yavuz’u kolundan yaralayıp, kaçtı.