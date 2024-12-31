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        Yolcu otobüsünün motor bölümünden 4,2 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu çıktı

        ADANA'da polisin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün, vidayla kapatıldığı belirlenen motor bölümünde, piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:05
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        Yolcu otobüsünün motor bölümünden 4,2 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu çıktı
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        ADANA’da polisin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün, vidayla kapatıldığı belirlenen motor bölümünde, piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, ifadesinde “Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya’daki bir kişiye bırakacaktım” diyen şoför M.Ç., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak’tan Antalya’ya giden bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti. Vidaları sökülerek açılan bölümdeki poşetlerin içinde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şoför M.Ç., ifadesinde, “Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya’daki bir kişiye bırakacaktım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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