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        Refüjdeki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİAdana'da kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Erkan Ercel'in (30) öldüğü kazada ağır yaralılardan Deniz Gül de (39) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 22:23 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:23
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        Refüjdeki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Adana'da kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Erkan Ercel'in (30) öldüğü kazada ağır yaralılardan Deniz Gül de (39) hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kazada Ahmet Mendeş'in (42) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

        Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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