Adana'da korkutan ev yangını

ADANA'da 8 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki 8 katlı apartmanın son katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere merdivenli araçla müdahale etti. Merdivenli araçtan eve tazyikli su sıkan itfaiye erleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Bölgede korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev ise kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmasını sürdüren itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatacak.