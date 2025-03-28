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        Erbakan'dan TÜİK'e 'enflasyon' sorusu

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Buradan TÜİK'e Adana'dan, Ceyhan'dan sesleniyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:29 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:35
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        Erbakan'dan TÜİK'e 'enflasyon' sorusu
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Buradan TÜİK’e Adana’dan, Ceyhan’dan sesleniyorum. Madem enflasyon yüzde 39 olarak hesaplanıyor ise kendi kurumunuzun yemekhanesindeki yemek giderleri nasıl oluyor da bir senede yüzde 180 oluyor; bunu açıklamanız lazım? Eğer bunu açıklayamazsa isminin Türkiye İstatistik Kurumu değil, Tayyip Erdoğan’ı üzmeyecek istatistik kurumu olarak değiştirilmesi lazım” dedi.

        Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanlığı'nın Funda Avcı Toplum Merkezi'nde düzenlediği ‘Kudüs Dayanışma İftar Programı’na Genel Başkan Fatih Erbakan da katıldı. Burada konuşan Erbakan, pahalılık ve enflasyon konusunda TÜİK verilerine tepki gösterip, milli görüşün önemini anlattı. Adana’nın merhum Necmettin Erbakan'ın memleketi olması nedeniyle kendisi için önem arz ettiğini belirten Fatih Erbakan, “Burada memleketimizdeyiz, hemşerilerimizle beraberiz. Hepinizi bağrıma basıyor, saygıyla selamlıyorum. Milli görüş neden önemli; milli görüş Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştiren cesarettir. Milli görüş, tarihte ilk defa şurada yanı başımızdaki Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatan cesarettir. Çekiç gücünü 54'üncü hükümet döneminde Türkiye’den kovup, dışarı atan cesarettin adıdır milli görüş” dedi.

        Halkın ekonomik dar boğazda olduğunu dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

        “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye’mizde milletimizin gerçek gündemi ekonomik sıkıntılar ve geçim derdidir. Yüzde 33 enflasyon hedefiyle 2024 yılına giren iktidar, bu yılı yüzde 44 enflasyonla tamamladı. Şimdi en son şubat ayı enflasyonu TÜİK, yüzde 39 olarak hesaplıyor. Buradan TÜİK’e Adana’dan, Ceyhan’dan sesleniyorum. Madem enflasyon yüzde 39 olarak hesaplanıyor ise kendi kurumunuzun yemekhanesindeki yemek giderleri nasıl oluyor da bir senede yüzde 180 oluyor; bunu açıklamanız lazım? Eğer bunu açıklayamazsa isminin Türkiye İstatistik Kurumu değil, Tayyip Erdoğan’ı üzmeyecek istatistik kurumu olarak değiştirilmesi lazım.”

        Halkın eskiyi hatırlayarak milli görüşte karar kılacağını belirten Erbakan, “Altı yıl oldu başkanlık sistemine geçeli, başkanlık sistemine geçince ‘ne yoksulluk kalacak ne fakirlik kalacak ne faiz ne devalüasyon hiçbir şey kalmayacak, yeter ki bu başkanlık sistemine geçelim’ dediler. Aradan geçen altı senede açlık sınırı 14 kat arttı. Yoksulluk sınırı 15 kat, dolar kuru 7,5 kat, faizler altı kat, yardıma muhtaçlar yüzde 50 oranında arttı. İşte size başkanlık sisteminin özeti değerli kardeşlerim. Karşı karşıya olduğumuz tablo öyle bir tablo ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Bizim buradan iktidara çağrımız her zaman yaptığımız gibi bir an evvel erken seçim sandığını milletin önüne getirmesidir. Milletimiz geçmişi hatırlayacak, Erbakan Hocamızın efsane hizmetlerini hatırlayacak, milli görüşte karar kılacak, Yeniden Refah’ta karar kılacaktır” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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