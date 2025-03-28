Erbakan'dan TÜİK'e 'enflasyon' sorusu

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Buradan TÜİK’e Adana’dan, Ceyhan’dan sesleniyorum. Madem enflasyon yüzde 39 olarak hesaplanıyor ise kendi kurumunuzun yemekhanesindeki yemek giderleri nasıl oluyor da bir senede yüzde 180 oluyor; bunu açıklamanız lazım? Eğer bunu açıklayamazsa isminin Türkiye İstatistik Kurumu değil, Tayyip Erdoğan’ı üzmeyecek istatistik kurumu olarak değiştirilmesi lazım” dedi.

Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanlığı'nın Funda Avcı Toplum Merkezi'nde düzenlediği ‘Kudüs Dayanışma İftar Programı’na Genel Başkan Fatih Erbakan da katıldı. Burada konuşan Erbakan, pahalılık ve enflasyon konusunda TÜİK verilerine tepki gösterip, milli görüşün önemini anlattı. Adana’nın merhum Necmettin Erbakan'ın memleketi olması nedeniyle kendisi için önem arz ettiğini belirten Fatih Erbakan, “Burada memleketimizdeyiz, hemşerilerimizle beraberiz. Hepinizi bağrıma basıyor, saygıyla selamlıyorum. Milli görüş neden önemli; milli görüş Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştiren cesarettir. Milli görüş, tarihte ilk defa şurada yanı başımızdaki Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatan cesarettir. Çekiç gücünü 54'üncü hükümet döneminde Türkiye’den kovup, dışarı atan cesarettin adıdır milli görüş” dedi.