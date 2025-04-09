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        Hijyen kurallarına uymayan fenomen dönercinin standı karnavaldan kaldırıldı

        ADANA'da iş yerinde pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yaptığı için para cezası kesilen sosyal medya fenomeni, dönerci Salih Gülağacı'nın Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki standı, hijyen kurallarına uymadığı için kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:30
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        Hijyen kurallarına uymayan fenomen dönercinin standı karnavaldan kaldırıldı
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        ADANA'da iş yerinde pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yaptığı için para cezası kesilen sosyal medya fenomeni, dönerci Salih Gülağacı'nın Portakal Çiçeği Karnavalı’ndaki standı, hijyen kurallarına uymadığı için kaldırıldı.

        Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Sokak’ta gece dönercisi Salih Gülağacı'nın işletmesinde, pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yapıldığı görüntülendi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, bu yöntemin ölüme sebebiyet verebilen salmonella bakterisinin üremesine ortam hazırladığını bildirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin lira ceza kesti.

        HİNDİSTAN BENZETMESİ

        Öte yandan, işletmeci Salih Gülağacı, 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açtığı stantta hazırladığı döner sosuna süt döktü. Karnavala katılanlara da süt dağıtan Salih Gülağacı, çok sayıda paket sütün vatandaşlar tarafından kazana döküldüğü anları cep telefonuyla görüntüleyip paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntülere, 'Hindistan sokak lezzetleri' benzetmesi yaptı. Yetkililer, işletmecinin karnaval standında da gerekli hijyen kurallarına uymadığını belirleyerek standın kaldırılmasına karar verdi. Zabıta ekipleri, çevik kuvvet polisinin aldığı güvenlik önlemi eşliğinde standı kaldırdı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Gülağacı, "Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye karnavalda yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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