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        Kayıp Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı (3)

        YAKINLARISİNİR KRİZİ GEÇİRDİAdana'nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tarım işçisi ailenin kayıp olarak aranırken, sulama kanalında bulunan oğlu Cumali Timi'nin (7) cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından cenaze aracına yüklenerek, Karataş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:11 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:11
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        Kayıp Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı (3)
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        YAKINLARISİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Adana’nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’ndeki tarım işçisi ailenin kayıp olarak aranırken, sulama kanalında bulunan oğlu Cumali Timi’nin (7) cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından cenaze aracına yüklenerek, Karataş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cesedin çıkarılmasını gözyaşlarıyla takip eden Cumali’nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Jandarma ekibine teşekkür eden Cumali’nin teyzesi Remziye Yıldız, “Çıkarın, ayağını öpeyim. Ben sadece size değil, uçan kuşlara da haber salmıştım. Allah hepinizden razı olsun. Cumali, yavrum bize acımadın mı? Annene de mi acımadın?” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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