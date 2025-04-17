Kayıp Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı (3)
YAKINLARISİNİR KRİZİ GEÇİRDİAdana'nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tarım işçisi ailenin kayıp olarak aranırken, sulama kanalında bulunan oğlu Cumali Timi'nin (7) cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından cenaze aracına yüklenerek, Karataş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
YAKINLARISİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Adana’nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’ndeki tarım işçisi ailenin kayıp olarak aranırken, sulama kanalında bulunan oğlu Cumali Timi’nin (7) cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından cenaze aracına yüklenerek, Karataş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cesedin çıkarılmasını gözyaşlarıyla takip eden Cumali’nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Jandarma ekibine teşekkür eden Cumali’nin teyzesi Remziye Yıldız, “Çıkarın, ayağını öpeyim. Ben sadece size değil, uçan kuşlara da haber salmıştım. Allah hepinizden razı olsun. Cumali, yavrum bize acımadın mı? Annene de mi acımadın?” dedi.
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