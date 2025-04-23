Uyuşturucu haplarla kaçarken kapıda polise yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Emrah A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, evdeki reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hapları valize doldurup, kaçmak istedi. Fakat polis, evin kapısında şüpheli Emrah A.’yı yakaladı. Valizi açan ekipler, 6 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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