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        Uyuşturucu haplarla kaçarken kapıda polise yakalandı

        ADANA'da narkotik polisi, evine operasyon düzenlenen uyuşturucu satıcısı Emrah A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:15
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        Uyuşturucu haplarla kaçarken kapıda polise yakalandı
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        ADANA'da narkotik polisi, evine operasyon düzenlenen uyuşturucu satıcısı Emrah A.'yı (36), kaçmak isterken kapıda yakaladı. Elindeki valizde, reçeteye tabi 6 bin 48 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen Emrah A., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Emrah A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, evdeki reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hapları valize doldurup, kaçmak istedi. Fakat polis, evin kapısında şüpheli Emrah A.’yı yakaladı. Valizi açan ekipler, 6 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Emrah A. sorgusunda, "Valizdeki uyuşturucu içerikli hapların satışını yapmıyordum. Bağımlıyım, ucuza bulduğum için toplu satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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