Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        HÜDA PAR il sekreterini öldürüp, il başkanını yaralayan sanığa müebbet ve 12 yıl hapis

        ADANA'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanık Ali Sever, müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        HÜDA PAR il sekreterini öldürüp, il başkanını yaralayan sanığa müebbet ve 12 yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Sekreteri Sacit Pişgin’i bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir’i de yaralayan tutuklu sanık Ali Sever, müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına 22 Temmuz 2023’te giren Ali Sever, HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin’i bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir’i de yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Sever, tutuklandı.

        Ali Sever’in 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına devam edildi. Tutuklu sanık Ali Sever duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da katıldığı duruşmada, partililer de izleyici olarak yer aldı. Sanığın akıl sağlığının yerinde, cezai ehliyetinin de tam olduğunun belirtildiği raporların dava dosyasında bulunduğu kaydedildi.

        ‘BENDEN İZİN ALDILAR MI’

        Duruşmadaki savunmasında, hakkında suçlamaları kabul etmeyen sanık Sever, “İl binasının mülkiyeti bana aittir. Parti binası açmak için benden izin aldılar mı? Ben suçlu değilim. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum” dedi. Sever, duruşma salonunda bulunan eski il başkanı Salih Demir’e de hakaret etti.

        Saldırıda yaralanan eski il başkanı Salih Demir ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ali Sever’i ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl, ‘Nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan da 12 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Adana'da gazete ve haber sitelerinin sahipleriyl...
        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Adana'da gazete ve haber sitelerinin sahipleriyl...
        Kozan'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Kozan'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin öldürülmesi, İl Başkanı'nın da yaralanması...
        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin öldürülmesi, İl Başkanı'nın da yaralanması...
        Hafif ticari araç bisikletliye çarpıp kaldırıma çıktı; yayalar son anda kur...
        Hafif ticari araç bisikletliye çarpıp kaldırıma çıktı; yayalar son anda kur...
        ÇGC başkan adayı Kurtul Çakın, gazetecilerle bir araya geldi:
        ÇGC başkan adayı Kurtul Çakın, gazetecilerle bir araya geldi: