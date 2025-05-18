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        Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kavga çıktı

        ADANA'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında sarı-kırmızılı bir grup ile Adana Demirspor taraftarı grup arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:50
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        Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kavga çıktı
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        ADANA'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında sarı-kırmızılı bir grup ile Adana Demirspor taraftarı grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Adana Demirsporlu bir darbedildi. Şehrin bazı noktalarında da taraftarlar arasında kavga çıktı.

        Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlayan bazı taraftarlar ile Adana Demirsporlu olduğu iddia edilen bir grup taraftar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adana Demirspor taraftarı olduğu belirtilen bir kişi, kalabalıkta tekme ve yumruklarla darbedildi. Şehrin farklı noktalarında da şampiyonluk kutlaması için sokaklarda tur atan Galatasaray taraftarı ile Adana Demirspor taraftarı olduğu öne sürülen gruplar arasında kavgalar çıktı.

        Polis, çıkan kavgalarla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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