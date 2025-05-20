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        Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisinin kovulmasını istediği kafeyi kurşunlattı

        ADANA'da Deniz E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:40
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        Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisinin kovulmasını istediği kafeyi kurşunlattı
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        ADANA’da Deniz E. (22), başka bir erkekle görüştüğünü öğrendiği eski sevgilisi A.Ş.’nin (20) kovulması için, çalıştığı kafenin sahibi K.A.'yı (28) arkadaşlarıyla tehdit etti, ardından da M.Ş.E.’ye (17) kafeyi kurşunlattı. Saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest kaldı.

        Olay, 16 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kafede çalışan eski sevgilisi A.Ş.’nin, başka bir erkekle görüştüğünü öğrenen Deniz E., bu duruma öfkelendi. Deniz E., kafe sahibi K.A.’yı cep telefonuyla arayıp, eski sevgilisini işten çıkarması için tehdit etti. Bu talebi karşılık bulmayınca Deniz E., arkadaşları Mustafa Enes T. (21), M.Ş.E., Emre K. (21) ile buluşup, kafeyi kurşunlama planı yaptı. Emre K.’nin kullandığı plakasız otomobille kafeye giden M.Ş.E., müşterilerin olmadığı bir saatte iş yerine tabancayla ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırının ardından şüpheliler, kaçtı.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Kafe çalışanlarının ihbarıyla harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste Mustafa Enes T., M.Ş.E., Emre K., Deniz E. ile sevgilisi Şevval Ş. (23), Kadir C. (56) ve Berkan B. (24) gözaltına alındı. Adresteki aramada 1’i saldırıda kullanılan 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deniz E., Mustafa Enes T., M.Ş.E., Emre K. ve Kadir C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Şevval Ş. ile Berkan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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