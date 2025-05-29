Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı

        ADANA'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 08:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

        Merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde dün saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz, eşi ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Emirhan Gürbüz, suya düşüp kayboldu. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgarlı hava nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin gece yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.

        Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Emirhan Gürbüz'ün düştüğü bölgede dalış yaptı. Dalgıç polisler, su altında arama çalışmasını sürdürürken, tekneyle de su üstünde tarama gerçekleştiriliyor.

        Öte yandan teknede yanında bulunan yakınlarının verdiği ilk ifadede Gürbüz'ün tuvalet ihtiyacını gidermek isterken suya düştüğünü söyledikleri önü sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
        Akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

        Benzer Haberler

        Adana'da tekneyle sürüklenen 5 kişi kurtarıldı; suya düşen Emirhan aranıyor
        Adana'da tekneyle sürüklenen 5 kişi kurtarıldı; suya düşen Emirhan aranıyor
        Adana'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Adana'da tekne gezintisi sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşen...
        GÜNCELLEME - Adana'da tekne gezintisi sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşen...
        Adana'da tekne gezintisi sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi kayboldu
        Adana'da tekne gezintisi sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi kayboldu
        Saimbeyli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Saimbeyli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Denizde boğulmak üzereyken kurtardılar
        Denizde boğulmak üzereyken kurtardılar