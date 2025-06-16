Adana'da orman yangını

Feke ilçesi Çandırlar-Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisinde, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip, yangın bölgesine sevk edildi. Bölgedeki engebeli arazi şartları ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken, vatandaşlardan da yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

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