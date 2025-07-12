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        Uzman çavuş'un Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUMardin'in Nusaybin ilçesinde görevli olan ve tayini Hatay'ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal; izinli olarak geldiği memleketinde sıcaktan bunalınca serinlemek için köyün yakınlarından geçen Seyhan Nehrine girdikten sonra kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:30 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:35
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        Uzman çavuş'un Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevli olan ve tayini Hatay’ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal; izinli olarak geldiği memleketinde sıcaktan bunalınca serinlemek için köyün yakınlarından geçen Seyhan Nehrine girdikten sonra kayboldu. Bölgeye çağrılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Uzman Çavuş Musa Çal'ın cansız bedeni nehirde bulundu. Çal'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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