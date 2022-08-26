Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet K. idaresindeki 31 YS 199 plakalı otobüs, Ceyhan-Sarımazı kara yolunda devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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