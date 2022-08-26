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Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

AA

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet K. idaresindeki 31 YS 199 plakalı otobüs, Ceyhan-Sarımazı kara yolunda devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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