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        Adana'da bir kişinin kafede öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa 19 yıl 3 ay hapis

        Adana'da bir kişinin kafede tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanıktan birine 19 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:25
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        Adana'da bir kişinin kafede öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa 19 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da bir kişinin kafede tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanıktan birine 19 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Volkan D. ve Bora T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların tartışma yaşadıkları maktul Sefa Can Donma ile barışmak için 3 Temmuz 2023'te kafede bir araya geldiklerini belirtti.

        Taraflar arasında yeniden tartışma çıktığını aktaran savcı, Bora T'nin "vur hepsini" demesi üzerine Volkan D'nin tabancayla ateş açtığını ifade etti.

        Volkan D, savunmasında, Donma'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, kimseyi öldürme amacının olmadığını söyledi.

        Bora T. ise maktulü tanımadığını ve diğer sanığı suça azmettirmediğini savundu.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 19 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Volkan D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Heyet, Bora T'nin ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.

        Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafede 3 Temmuz 2023'te çıkan tartışmada, Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddia edilen Volkan D. ve cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Bora T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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