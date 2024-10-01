AOSB'den öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesine (AOSB) bağlı itfaiye ekipleri, "Çocuklarda Yangın ve Tatbikat Bilinci" temalı etkinlik düzenledi.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesine (AOSB) bağlı itfaiye ekipleri, "Çocuklarda Yangın ve Tatbikat Bilinci" temalı etkinlik düzenledi.
AOSB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler İtfaiye Haftası dolayısıyla Yıldırım Bayazıt İlkokulu'ndaki öğrencilere yangınlarla ilgili bilgilendirme bulundu.
Etkinlikte gerçekleştirilen yangın tatbikatlarıyla çocuklar, öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.