Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır TEKNOFEST'in kapanışı ve ödül töreninde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada, ülkemizi huzur ve istikrar adasına dönüştüren kazanımlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) kapanışı ve ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Kacır, "Tam bağımsız Türkiye'nin meydanı TEKNOFEST'te, bir kez daha bütün dünya gördü ki Türk milletinin iradesi sarsılmaz. Allah'ın izniyle bu milletin bileği bükülmez." ifadesini kullandı.

Kacır, festivalin, Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Müreffeh yarınlarımıza giden yolda bir an bile durmayacak, duraksamayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi'ne seferberlik ruhuyla sahip çıkacağız. Ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada, ülkemizi huzur ve istikrar adasına dönüştüren kazanımlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Dünyayı yeniden adaletle, merhametle bizler buluşturacağız." Festival kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren katılımcıları kutlayan Bakan Kacır, şunları kaydetti: