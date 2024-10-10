Adana'da lise öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
Adana'da lise öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'da lise öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde 7 Ekim'de 15 yaşındaki lise öğrencisi, okul servisinden inip evine gittiği sırada motosikletli kişi önünü kesti.
Şüpheli, cinsel tacizde bulunduğu öğrencinin bağırarak yardım istemesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Kızın ailesinin ihbarı üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.
Ekipler, öğrenciye yönelik cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen Oktay S'yi (31) yaptığı çalışmayla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının "çocuğa yönelik cinsel istismar" ve "hırsızlık" gibi suçlardan emniyette 24 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin, kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ve başka bir çalıntı motosikletin plakasını kullandığı tespit edildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.