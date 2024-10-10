Adana'da lise öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Şüphelinin, kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ve başka bir çalıntı motosikletin plakasını kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının "çocuğa yönelik cinsel istismar" ve "hırsızlık" gibi suçlardan emniyette 24 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kızın ailesinin ihbarı üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.