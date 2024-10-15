8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde hem göze hem damağa hitap edilecek

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde katılımcıların göz ve damaklarının şenleneceğini belirtti.

Vali Köşger, festivalin Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Çukurova'nın lezzetlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Adana'nın, Türkiye'nin en zengin, köklü ve güçlü mutfaklarından birisine sahip olduğunu dile getiren Köşger, "Festival alanında 20'den fazla kebapçı, börekçi, tatlıcı, şalgamcı ve sokak lezzetleri olacak. Sadece damağımızın değil gözümüz ve gönlümüzün de şenlendiği bir festivali birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.