Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Adana'da polis ekipleri okulların çevresindeki park ve iş yerlerini denetledi.
Adana'da polis ekipleri okulların çevresindeki park ve iş yerlerini denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 11-17 Ekim'de gerçekleştirilen denetimde, eğitim kurumlarının yakınındaki parklar kontrol edildi.
İş yerlerini denetleyen ekipler, 141 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlı ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı, kaçak sigara sattığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ekipler, okul çevresinde yüksek sesle müzik dinleyen ve yayalara geçiş önceliği vermeyen 5 araç sürücüsüne de 100 bin 583 lira ceza kesti.
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