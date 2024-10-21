Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

Ekipler, okul çevresinde yüksek sesle müzik dinleyen ve yayalara geçiş önceliği vermeyen 5 araç sürücüsüne de 100 bin 583 lira ceza kesti.

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