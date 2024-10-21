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        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

        Adana'da polis ekipleri okulların çevresindeki park ve iş yerlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:31
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        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
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        Adana'da polis ekipleri okulların çevresindeki park ve iş yerlerini denetledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 11-17 Ekim'de gerçekleştirilen denetimde, eğitim kurumlarının yakınındaki parklar kontrol edildi.

        İş yerlerini denetleyen ekipler, 141 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

        Çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlı ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı, kaçak sigara sattığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Ekipler, okul çevresinde yüksek sesle müzik dinleyen ve yayalara geçiş önceliği vermeyen 5 araç sürücüsüne de 100 bin 583 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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