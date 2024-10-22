Adana'da eski Aladağ Kaymakamı'na yeniden yargılandığı FETÖ davasında 6 yıl 3 ay hapis

Savunması sorulan sanık Filizer ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Ahmet Ziya Filizer'in, hakkında etkin pişmanlık kapsamında verilen tanık ifadeleri, HTS raporları, teşhis tutanağı ve kendisinden sorumlu örgüt "mahrem imamıyla" iletişim halinde olması hususları dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ziya Filizer, İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

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