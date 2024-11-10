Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Osmaniye'deki Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende de Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Anma programı, bir özel okulun konferans salonundaki etkinliklerle devam etti.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, öğretmenlerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi, öğrenciler de Büyük Önder'in hayatını anlatan tiyatro oyununu sahneledi.

Sahil şeridindeki bazı sürücüler de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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