Adana'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan sanığın yargılanması sürdü

Polislerin ateş açmasıyla omzundan vurularak yakalandıktan sonra tutuklanan sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan da 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

R.D, savunmasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Olay sebebiyle pişmanım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

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