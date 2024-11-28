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        Eski belediye meclis üyesinin PKK'lılara para göndermesinin detayları gerekçeli kararda

        Adana ve Osmaniye'deki cezaevlerinde bulunan PKK'lılara para gönderdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'da görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:29
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        Eski belediye meclis üyesinin PKK'lılara para göndermesinin detayları gerekçeli kararda
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        Adana ve Osmaniye'deki cezaevlerinde bulunan PKK'lılara para gönderdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'da görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

        Osmaniye ve Adana ile Ceyhan ilçesindeki cezaevlerinde açlık grevinde bulunan bazı tutuklu ve hükümlülere yardım etmek amacıyla posta yoluyla para gönderdiği belirlenmesi üzerine "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan tutuksuz Kocaman'a verilen hükmün 9 sayfalık gerekçeli kararı Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.

        Kararda, sanık savunması, tanık beyanları, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporları, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının raporu ve Adana İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen araştırma raporuna yer verildi.

        Kocaman'ın Ceyhan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hükümlü bulunan ve örgüt talimatıyla açlık grevi yapan B.Ç. ve Ş.T'ye 8 Mart 2019'da 283'er lirayı posta yoluyla gönderdiği kararda belirtildi.

        Kararda, sanığın ayrıca Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hükümlü bulunan ve örgüt talimatıyla açlık grevi yapan M.K, M.P, H.A, H.M.İ. ve A.B'ye de 26 Mart 2019'da 283'er lirayı postayla gönderdiğinin tespit edildiği bildirildi.

        Kocaman'ın Adana Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hükümlü olan ve açlık grevi yapan İ.A'ya da 5 Mart 2019'da aynı yöntemle 283 lira gönderdiği bilgisine kararda yer verildi.

        Gerekçeli kararda, sanığın bu eylemleriyle "PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden" hükümlü 8 sanığa toplamda 2 bin 264 lira gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

        Bilgi sahibi sıfatıyla kararda beyanına yer verilen hükümlü M.K, Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda terör örgütünün baskısı sonucu açlık grevinde bulunduğunu öne sürerek, "İbrahim Kocaman'ı tanımıyorum. Benim hesabıma 283 lira yatırması konusunda bir bilgim yok fakat bize yatırılan paralara ait fiş ve kantin fişleri cezaevi koğuşunda sorumlu olan kişiye verilirdi. Bu nedenle bize para yatıran kişilerin kim olduğunu biz görmezdik." ifadesini kullandı.

        - Örgütten kopuşları önlemeye çalıştığı tespiti kararda

        İbrahim Kocaman'ın savunmalarının mahkemece kabul görmediği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

        "Sanık kaçamaklı savunmalarında, para gönderdiği kişilerin seçim döneminde tanıdığı ve seçmeni olan ailelerin yakınları olduğunu ve insani amaçlı para gönderdiğini beyan etmiş ise de bu kişilerden H.M.İ'nin ailesinin Suriye'de olması sebebiyle ülkemizde seçmen olmasının imkansız olması, para gönderdiği kişilerin tamamının PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçundan yargılanıp hükümlü olması ve açlık grevine katıldıklarının anlaşılması sebebiyle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaksızın örgüt bilinç ve iradesini etkin tutmak, örgütten kopuşları önlemek adına cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere maddi yardımda bulunduğu anlaşıldığından İbrahim Kocaman'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan oy birliğiyle 1 yıl 13 ay hapisle cezalandırılması yönünde hüküm kurulmuştur."

        - Görevinden uzaklaştırılmıştı

        İçişleri Bakanlığı, cezaevindeki PKK/KCK'lılara para gönderdiği tespit edilen ve hakkında Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefetten dava açılan CHP'li Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman'ı 22 Nisan 2019'da görevden uzaklaştırmıştı.

        Kocaman hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, Kocaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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