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        Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki kabri başında anıldı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:15
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        Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki kabri başında anıldı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki mezarı başında anıldı.

        Görevi sırasında 28 Kasım 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Çabuk için Kozan Şehitliği'ndeki mezarında anma töreni düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

        Şehidin babası Ünlen Çabuk, gazetecilere, oğlunun şehadetinin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsattı.

        Evlat acısını ilk günkü gibi hissettiklerini belirten Çabuk, "Onunla gurur duyuyoruz. Şehitlerimiz, bu vatanın bağımsızlığı için en büyük fedakarlığı yapan kahramanlardır." diye konuştu.

        Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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