Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 114 adet sentetik ecza ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 35 motosiklet sürücüsüne para cezası uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerinde "görevi yaptırmamak için direnme" ve "dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

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