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        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:12
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        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerinde "görevi yaptırmamak için direnme" ve "dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

        Çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 114 adet sentetik ecza ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 35 motosiklet sürücüsüne para cezası uyguladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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