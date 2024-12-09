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        Adana'da kalp rahatsızlığı olan bebeğin ailesi yardım bekliyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde, doğuştan kalp kapaklarında delik olan 1 yaşındaki bebeğin ailesi, ameliyatın gerçekleştirilmesi için yardım bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:18 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:18
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        Adana'da kalp rahatsızlığı olan bebeğin ailesi yardım bekliyor
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, doğuştan kalp kapaklarında delik olan 1 yaşındaki bebeğin ailesi, ameliyatın gerçekleştirilmesi için yardım bekliyor.

        İsmail ve Şule Kerçin çiftinin Down sendromlu kızı Esra Kerçin'in kalp kapaklarında delik olduğu belirlendi.

        Anne Şule Kerçin, 1 yaşındaki kızının ameliyatı için 75 bin liraya ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Çocuğumun sağlığı için yapamayacağımız şey yok. Ama imkanlarımız yeterli değil. Çocuğumun sağlığına kavuşması için yardım bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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