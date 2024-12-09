Adana'da kalp rahatsızlığı olan bebeğin ailesi yardım bekliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde, doğuştan kalp kapaklarında delik olan 1 yaşındaki bebeğin ailesi, ameliyatın gerçekleştirilmesi için yardım bekliyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde, doğuştan kalp kapaklarında delik olan 1 yaşındaki bebeğin ailesi, ameliyatın gerçekleştirilmesi için yardım bekliyor.
İsmail ve Şule Kerçin çiftinin Down sendromlu kızı Esra Kerçin'in kalp kapaklarında delik olduğu belirlendi.
Anne Şule Kerçin, 1 yaşındaki kızının ameliyatı için 75 bin liraya ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Çocuğumun sağlığı için yapamayacağımız şey yok. Ama imkanlarımız yeterli değil. Çocuğumun sağlığına kavuşması için yardım bekliyoruz." dedi.
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