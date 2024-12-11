Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana merkezli FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 14 gözaltı

        Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 08:43 Güncelleme: 11.12.2024 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana merkezli FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 14 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün finans yapılanmasının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda yaptıkları bir yıllık teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiğini tespit etti.

        Ekipler, örgütü "diri tutmak" ve FETÖ'ye yeni elemanlar kazandırmak için Almanya'dan gönderilen paraları şüpheli M.K'nin kuryeler aracılığıyla belirlenen kişilere ulaştırdığını saptadı.

        Araştırmaların ardından örgütün finans ağına yönelik Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da çok sayıda ev ve iş yerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 4'ü kadın 14 şüpheli yakalandı. M.K'nin de arasında olduğu zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Adreslerde 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirildi.

        Zanlılar arasındaki S.T. ve karısı H.T'nin evlerinde ele geçirilen iki sahte kimlikle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        Eskişehir'de can pazarı! 4 ölü, 2 yaralı
        Eskişehir'de can pazarı! 4 ölü, 2 yaralı
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Motosikletli saldırgan, kebapçıyı kurşunladı: 1 ölü
        Motosikletli saldırgan, kebapçıyı kurşunladı: 1 ölü
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
        Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık yargıl...
        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık yargıl...
        Kozanlı ortaokul öğrencileri proje kapsamında Avrupa'ya gidecek
        Kozanlı ortaokul öğrencileri proje kapsamında Avrupa'ya gidecek
        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ş...
        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ş...