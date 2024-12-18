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        Adana'da yolcu otobüsünde ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi

        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde ruhsatsız 40 tabanca bulundu, gözaltına alınan yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:02
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        Adana'da yolcu otobüsünde ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi
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        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde ruhsatsız 40 tabanca bulundu, gözaltına alınan yolcu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.

        Otobüste arama yapan ekipler, bagajdaki bir kolide ruhsatsız 40 tabanca ele geçirdi.

        Kolinin sahibi olduğu tespit edilen yolcu konumundaki S.A, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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