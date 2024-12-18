Adana'da tartıştıkları 2 kişiyi bıçakla yaraladıkları öne sürülen 2 sanığa hapis cezası

Diğer sanık K.C. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Savunması alınan sanık Y.E.Y. kavgayı müştekilerin başlattığını öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Tartışma sırasında sanık Y.E.Y'nin de elinde bıçakla olay yerine geldiğini anlatan savcı, çıkan kavgada sanıkların önce müşteki M.E.K'yi bıçakla basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir şekilde, M.A'yı da ağır yaraladığını bildirerek sanıklar Y.E.Y. ve K.C'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü müştekiler M.A. ve M.E.K'nin Merkez Park'ta bisikletle gezip buradaki bir köpeği sevdikleri sırada, parkta insanları ata bindirerek geçimini sağlayan sanık K.C'nin "köpeğe karışmayın" diye ikazda bulunmasının ardından müştekilere küfrettiğini ve elindeki kırbaçla vurduğunu belirtti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E.Y. ve tutuksuz sanık K.C. ile taraf avukatları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.