Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahattin Ş. ile müşteki anne Halise Ş. ve taraf avukatları katıldı.

"Suç tarihinde ağabeyim olan Sinan Ş. ile aynı evde yaşıyorduk. Olay günü kaçta uyandığımı hatırlamıyorum. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra ben televizyon izlemeye başladım. Akşama kadar aynı evdeydik. Aramızda herhangi bir kavga çıkmadı. Akşam odun kırarak sobayı yaktım. Bu sırada ağabeyim Sinan Ş. yemek yapmıştı. Bana bakkaldan ekmek almamı söyledi ancak para vermedi. Ben de 'Ekmek almam.' dedim. Bu sırada ağabeyim eline bir bıçak alıp bana saldırdı. Bıçağa elimle vurduğum sırada bıçak ters döndü ve yere düşen Sinan Ş'ye saplandı. Bana o sırada 'Ambulans çağır.' dedi. Ben de hemen yan tarafta evi bulunan komşumuz H.Ç'nin yanına giderek ambulans çağırmasını söyledim. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Beni genç bir polis teslim aldı."