Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 08:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı.

        Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden 288 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti trafikten menedildi.

        Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü de kaçmaya çalışırken takip sonucu yakalandı.

        Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da partisinin iftar programına katı...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da partisinin iftar programına katı...
        Polisten kaçan iki motosiklet sürücüsüne 664 bin 500 lira ceza
        Polisten kaçan iki motosiklet sürücüsüne 664 bin 500 lira ceza
        Aranan firari motosiklet sürerken polise yakalandı
        Aranan firari motosiklet sürerken polise yakalandı
        Kur'an kursunu yerle bir edip Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiler
        Kur'an kursunu yerle bir edip Kur'an-ı Kerim'lere zarar verdiler
        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa 4 yıl 2 ay...
        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa 4 yıl 2 ay...
        Adana'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Adana'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı