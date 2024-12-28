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        Adana'da döviz bürosunu soyan zanlı tutuklandı

        Adana'da döviz bürosunu soyup, iş yeri sahibini rehin alarak kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:18
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        Adana'da döviz bürosunu soyan zanlı tutuklandı
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        Adana'da döviz bürosunu soyup, iş yeri sahibini rehin alarak kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Çukurova ilçesinde Mahfesığmaz Mahallesi'nde 26 Aralık'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek girdiği döviz bürosundan 17 bin 435 avro, 18 bin 810 lira ve 50 dolar para alıp, iş yeri sahibi Halil İbrahim T'yi rehin alarak kaçmaya çalışırken yakalanan Eyüp S'nin (56) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Çukurova ilçesinde Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda 26 Aralık'ta, yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek döviz bürosuna giren Eyüp S, silahını çıkartarak çalışanlardan kendisine kasadaki paraları vermelerini istemişti. İş yerinden bir miktar para alan zanlı, daha sonra silahla iş yeri sahibi Halil İbrahim T'yi rehin alarak yaya olarak kaçmıştı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak iş yeri sahibini kurtarmıştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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