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        Adana'da 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:45
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        Adana'da 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında bir evde arama yapan ekipler, 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Ekipler, ev sahibi F.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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