Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yaptığı araştırmada olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı.

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