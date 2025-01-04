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        Adana'da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 03:17 Güncelleme: 04.01.2025 - 03:38
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        Adana'da hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı tır lastiği patladı.

        Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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