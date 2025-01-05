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        Adana'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:38 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:49
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        Adana'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

        Erkan E. (30) idaresindeki 01 FR 377 plakalı otomobil, Öğretmenler Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araçta bulunan yaralılar Ahmet M. ve Deniz G. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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