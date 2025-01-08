Adana'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Aknehir Sitesi B Blok için yıkım kararı alındı.
Ekipler, yıkım için bina çevresinde önlem alarak çalışmalara başladı.
Kontrollü şekilde binanın yıkılmasının ardından çevreye yoğun toz dumanı yükseldi.
Binanın bir anda yıkılması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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