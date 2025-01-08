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        Adana'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan bina kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:10
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        Adana'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı
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        Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan bina kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Aknehir Sitesi B Blok için yıkım kararı alındı.

        Ekipler, yıkım için bina çevresinde önlem alarak çalışmalara başladı.

        Kontrollü şekilde binanın yıkılmasının ardından çevreye yoğun toz dumanı yükseldi.

        Binanın bir anda yıkılması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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