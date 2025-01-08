Adana'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı

Binanın bir anda yıkılması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Aknehir Sitesi B Blok için yıkım kararı alındı.

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